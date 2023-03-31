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الوجه القبيح لأوروبا.. استمرار الاعتداء على المسلمين عقب خروجهم من المساجد
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الوجه القبيح لأوروبا.. استمرار الاعتداء على المسلمين عقب خروجهم من المساجد

الوجه القبيح لأوروبا.. استمرار الاعتداء على المسلمين عقب خروجهم من المساجد

الوجه القبيح لأوروبا.. استمرار الاعتداء على المسلمين عقب خروجهم من المساجد
٠٦:٢٤:٥٠ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، شاركته حسابات على “تويتر”، الاعتداء على رجل مسن في مدينة برمنجهام البريطانية، أثناء عودته من المسجد.

إصابات بالرأس

وتعرض الرجل الذي يبلغ من العمر 73 عاما، لهجوم من قبل 3 بلطجية، أثناء عودته إلى المنزل من مسجد في كينجز هيث، بمدينة برمنجهام.

وخرج أحدهم من سيارة متوقفة، وركض إلى الضحية وركله في ظهره، ما تسبب في سقوطه وإصابته برأسه، ووصف المهاجمون بأنهم رجلان أبيضان ورجل أسود واحد تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

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أشعل النار في مسن

وفي برمنجهام أيضا، اعتقلت الشرطة، في وقت سابق، شابًا تسبب في إشعال النار متعمدًا بجسد رجل مسن بعد خروجه من المسجد.

لحظة القبض على الشاب

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شاركته حسابات ووسائل إعلام، لحظات إلقاء القبض على الشاب، من داخل إحدى البنايات، واصطحابه إلى مقر الشرطة.

وتشتبه الشرطة البريطانية بأن الشاب الذي جرى اعتقاله، هو المتسبب بحادثة مشابهة لإحراق وجه مسن آخر، أثناء خروجه من مسجد في غرب العاصمة لندن.

الكلمات الدلالية:
الاعتداء على مسلم الاعتداء على مسن المسلمون في بريطانيا بريطانيا مدينة برمنجهام

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