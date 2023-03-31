خبير أمن سيبراني بمعظم مجالس إدارة الشركات في هذا الموعد

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كشف تقرير حديث، أنه من المتوقع أن تضم 70% مجالس إدارة الشركات عضوا يمتلك خبرة في الأمن السيبراني بحلول 2026.

أهمية الأمن السيبراني

وأوضح تقرير حديث، نشرته “شركة جارتنر للأبحاث”، أنه بحلول 2027 سيتبني 50% من الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات رسميا تصاميم ممارسات تركّز على العامل البشري ضمن برامجهم للأمن السيبراني.

يأتي ذلك بهدف الحدّ من التدخّلات في سير العمليات وتشجيع الاعتماد على خيارات التحكّم والحد من الهجمات السيبرانية.

وتابع التقرير أن ما يزيد عن 90% من الموظفين الذين أقرّوا بإقدامهم على القيام بإجراءات غير آمنة خلال أنشطة عملهم كانوا يعلمون أن ممارساتهم هذه تزيد من تعريض مؤسساتهم للمخاطر، لكنهم أصروا على ممارساتهم على الرغم من ذلك.

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توظيف حماية البيانات

وواصل التقرير توقعات أنه بحلول العام 2024، سوف تغطّي القوانين التنظيمية الحديثة غالبية بيانات المستهلك، إلا أن أقل عن 10% فقط من المؤسسات سوف يكون قادرة على توظيف حماية البيانات لكسب أفضلية تنافسية.

فيما ستمتلك 10% من الشركات الكبرى برامج أمان الثقة الصفرية لحماية شاملة، وناضجة، وقابلة للقياس، مقارنة بنسبة لا تتعدى اليوم 1%، بحلول 2026.

في سياق متصل، أوصت جارتنر للأبحاث، قادة أمن المعلومات بفرض معايير شاملة لحماية الخصوصية والتي تتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR والاعتماد على ذلك للتميز في سوق يشهد منافسة متزايدة، ومواصلة النمو دون عوائق.

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