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للوقاية من الصداع في رمضان.. تجنب هذه الأطعمة

للوقاية من الصداع في رمضان.. تجنب هذه الأطعمة

للوقاية من الصداع في رمضان.. تجنب هذه الأطعمة
٠٥:٥٨:٤٠ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد د. مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الصداع من المشاكل الصحية الشائعة خلال شهر رمضان، حيث تتزايد نوبات آلام الرأس مع صيام أكثر من 15 ساعة خلال النهار.

أكثر الفئات تعرضا للصداع

ولفت بدران إلى أن أكثر الفئات التي تعاني من الصداع خلال الصيام هم مرضى الحساسية الوراثية، مثل حساسية الأنف والربو الشعبي والالتهاب الشعبي المزمن، حسب “العين الإخبارية”.

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ونصح بدران بتجنب عدد من الأطعمة على مائدة الإفطار الرمضانية، والترشيد أو عدم تناولها كذلك خلال وجبة السحور، لكونها قد تسبب الصداع وآلام الرأس، وهي:

1- الأغذية المحفوظة

2- اللحوم المصنعة

3- الجبن القديم

4- المخللات

5- البقول غير المنقوعة في الماء

6- الياميش أو الفواكه الجافة غير المنقوعة في الماء

7- المشروبات الباردة أو المثلجة أو الآيس كريم

ومن ناحية أخرى، لفت أخصائيون إلى أن الجفاف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى التسبب بالصداع، ويجب على الصائمين أن يحرصوا على شرب كميات كافية من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور، وشرب السوائل بكميات أكبر عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة.

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