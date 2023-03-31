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توقعات طقس الجمعة: أمطار غزيرة على الرياض وانخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق
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توقعات طقس الجمعة: أمطار غزيرة على الرياض وانخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس الجمعة: أمطار غزيرة على الرياض وانخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس الجمعة: أمطار غزيرة على الرياض وانخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق
٠٥:١٢:٣٧ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى -، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

أمطار رعدية

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، قد تصل إلى غزيرة على أجزاء منها كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل يمتد لاحقاً ليشمل معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30 – 60 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاث أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي و الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أخبار السعودية أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة طقس المملكة

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