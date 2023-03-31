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خلال دقائق.. وصول فريق من الهلال الأحمر وإنقاذ أحد المعتمرين (فيديو)

خلال دقائق.. وصول فريق من الهلال الأحمر وإنقاذ أحد المعتمرين (فيديو)

خلال دقائق.. وصول فريق من الهلال الأحمر وإنقاذ أحد المعتمرين (فيديو)
٠٥:٢٥:٥٣ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن عربي، بكاميرا جواله، وصول فرق الهلال الأحمر، لإنقاذ معتمر، تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وأشاد موثق الفيديو بجهود كافة القطاعات في حكومة المملكة.

أقل من 10 دقائق

وقال موثق الفيديو، إن فرق الهلال الأحمر لبّت النداء، ووصلت إلى المكان في أقل من 10 دقائق، شاكرا جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الجهود المبذولة من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

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موقف رجل أمن

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو مشهد بطولي لرجال الأمن في حماية المعتمرين والعمل على راحتهم بكل الطرق.

ويظهر الفيديو قيام أحد رجال الأمن بمساعدة معتمر على التقاط صور وفيديوهات للكعبة المشرفة.

ويبدو أن المعتمر لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، فقرر رجل الأمن مساعدته.

جاهزية الخطة

وقبل أيام، أعلن مدير الدفاع المدني المكلف اللواء حمود الفرج، اكتمال جاهزية خطط الأمن والسلامة في المسجدين الحرام والنبوي لاستقبال ضيوف الرحمن في رمضان.

وقال “الفرج” – بحسب “الإخبارية”، أن ذلك يأتي استكمالا لمنظومة العمل الأمني والخطة الأمنية الموضوعة لكل ما من شانه تحقيق أمن وسلامة المعتمرين.

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