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استشاري: 9 مكملات غذائية وأعشاب تساعد على خفض السكر بالدم
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استشاري: 9 مكملات غذائية وأعشاب تساعد على خفض السكر بالدم

استشاري: 9 مكملات غذائية وأعشاب تساعد على خفض السكر بالدم

استشاري: 9 مكملات غذائية وأعشاب تساعد على خفض السكر بالدم
٠٥:٢٣:٠٩ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصم والسكري والسمنة بتناول بعض المكملات والأعشاب التي تساعد على خفض سكري الدم.

أعشاب لخفض سكر الدم

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من المكملات والأعشاب التي تساعد على خفض السكر بالدم في النوع الثاني من السكري ولا تغني عن العلاج ما يلي:

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– القرفة
– الكركم
– الحلبة
– الكزبرة
– الثوم
– خل التفاح
– الحلبة
– الكروم chromium
– حمض ألفا ليبويك alfa-lipoid acid

وأكد د. ناصر الجهني على أهمية تناول وأخذ كميات معتدلة مع أهمية متابعة تحليل السكر بالدم.

السكري النوع الأول

وينصح الأطباء مرضى السكّري من النوع 1 عمومًا بعدم الصيام خلال شهر رمضان.

بينما قد يستطيع المرضى المصابون بالسكري من النوع 2، الصيام طالما كانت حالتهم الصحية تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي أو الدواء.

أهمية استشارة الطبيب

لكن، يُنصح هؤلاء المرضى قبل الصيام باستشارة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على المشورة الطبية الملائمة لحالتهم الصحية.

وبشكل عام، نصحت وزارة الصحة في “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر” بالإفطار وقطع الصيام في رمضان عندما يكون السكر أقل من 70، أو أكثر من 300.

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الكلمات الدلالية:
الأعشاب السكر سكري الدم مكملات غذائية

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