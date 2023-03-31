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دولة عربية تتخذ قرارًا جديدًا بشأن المقيمين من دول الخليج واليمنيين
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دولة عربية تتخذ قرارًا جديدًا بشأن المقيمين من دول الخليج واليمنيين

دولة عربية تتخذ قرارًا جديدًا بشأن المقيمين من دول الخليج واليمنيين

دولة عربية تتخذ قرارًا جديدًا بشأن المقيمين من دول الخليج واليمنيين
٠٥:١٨:٠٩ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت سفارة دولة اليمن بالعاصمة المصرية القاهرة، في بيان، إجراءات الدخول لمواطني اليمن، بحسب ما جاء من الجهات الرسمية المصرية.

التقارير الطبية

وأكد بيان السفارة استمرار العمل بالآلية القديمة، بخصوص التقارير الطبية للقادمين من اليمن للفئة العمرية بين ١٦ و ٥٠ عاما.

ونصت التعليمات أنه بإمكان من هم فوق الخمسين عاما، وأقل من السادسة عشر، الدخول مباشرة من منافذ الدخول المصرية، دون تأشيرة مسبقة، بغض النظر عن جهة القدوم وكما كان معمولاً به في السابق.

مواطني دول مجلس التعاون

ولفت البيان، الى انه بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي وأمريكا ممن هم ضمن الفئة العمرية بين ١٦ و ٥٠ عاماً يلزم حصولهم على موافقة أمنية أو تأشيرة سفر من احدى سفارات جمهورية مصر العربية، في بلدان الاقامة، وهو نفس الاجراء الذي كان معمولاً به، حسب “سبأ نت”.

وتكون مدة الاقامة ثلاثة شهور، تمنح مجانا للمرة الأولى، وتجدد كل ثلاثة أشهر برسوم مالية، ولأصحاب الإقامات الدراسية، تستمر إقاماتهم السنوية بنفس الآلية السابقة، ولحاملي الاقامات الدائمة ستكون تأشيرة الخروج والعودة المتعددة لستة أشهر بدلاً عن سنة.

الكلمات الدلالية:
أخبار مصر إحراءات سفر اليمنيين إلى مصر السفارة اليمنية بالقاهرة دول مجلس التعاون

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