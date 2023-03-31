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التقديم مستمر 5 أيام.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

التقديم مستمر 5 أيام.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

التقديم مستمر 5 أيام.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
٠٤:٤٤:٣٥ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في العديد من التخصصات، ويبدأ التقديم من الأحد القادم ويستمر خمسة أيام.

جامعة طيبة:

وأكدت الجامعة ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة أثناء التقديم, والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس – الماجستير -الدكتوراة ).

جامعة نجران:

وأمس أعلنت جامعة نجران عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية في الكلية التطبيقية للجنسين على درجة أستاذ مساعد، ومحاضر، ترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا.

رابط التقديم

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1444/09/15هـ. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط:( https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx)‏.

الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- لائقًا صحيًّا.

3- حاصلًا على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.

4- مواءمة التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه.

5- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك للمتقدمين على وظيفة محاضر.

6- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة المقابلة الشخصية والاختبار العلمي الذي تجريه الكلية للمتقدمين على وظيفة محاضر، وبدرجة لا تقل عن 60%.

7- أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة.

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