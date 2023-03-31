موجة برد خاطفة تؤثر على عدة مناطق بالمملكة

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن شهر أبريل، الذي يبدأ غدا السبت، يشهد موجة برد خاطفة، تستمر خلال الأيام المقبلة.

مرة كل 12 عاما

وتكون موجة البرد، كما توقع خبير الأرصاد، منقولة من مناطق شمالية، (تركيا وشمال العراق) وتؤثر الليلة، الجمعة، على المناطق الشمالية، وغداً السبت، على الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية بتمرحل زحزاح، وحصولها في أوآخر شهر مارس وبداية أبريل، يكون كل 12 سنة، مرة واحدة.

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أمطار غزيرة على عسير ونجران:

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساء اليوم الجمعة.

كما نبه المركز الوطني عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران حتى الساعة 6 مساء يوم الجمعة.

وأمس الخميس نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار متوسطة

فيما أصدر أيضا تنبيهاً، عن تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً أمس.

الإنذار المبكر:

كما وجه المركز الوطني بيانا بشأن السلامة أثناء حالة التقلبات الجوية.

ونصح “الأرصاد” بمتابعة النظام الآلي للإنذار المبكر، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”

وللتعرف على دلالات الألوان، عبر نظام الإنذار المبكر، أوضح “الأرصاد” أن”:

– اللون الأخضر يعني أنه لا توجد ظاهرة

– اللون الأصفر يشير إلى تنبيه احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية

– اللون البرتقالي يشير إلى تنبيه متقدم، ويعني تأثر منطقة ما بظاهرة جوية ويحب أخذ الحيطة والحذر

– اللون الأحمر للتحذير من تأثر بظاهرة جوية أو سيول، ويجب أخذ كامل الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.