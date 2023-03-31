فيديو متداول لعمل بطولي.. شاب ينقذ سيارة من حريق مؤكد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو أظهر شابا قام بعمل بطولي، وأنقذ مركبة من الاحتراق بالكامل، بسبب حريق اشتعل بداخلها وهي خالية.

164 ألف مشاهدة

وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات، التي تجاوزت نحو 164 ألفا، وظهر خلاله شابا يسير في مواجهة سيارة بيضاء، وإذا به يسرع نحوها ويفتح الباب، ويخرج شيئا كان مشتعلا بداخله، ويطفئه على الأرض باستخدام قدميه.

وبعد قليل، هرع نحو السيارة شخص، يبدو أنه مالكها، واستكمل مع الشاب المتوقف قبالة السيارة، إطفاء شعلة النار التي ظلت بقاياها على الأرض.

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خطأ فادح من قائد المركبة

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق احتراق مركبة بالكامل بسبب خاطئ فادح من السائق.

وأظهر مقطع فيديو نشره الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لحظة احتراق المركبة بالكامل، معلقا بقوله إن السبب احتراق الكاتم أثناء وجوده بجوار السيارة.

وكما ظهر في المقطع، يبدو أن قائد المركبة كان في رحلة بأحد المتنزهات وسبب وجود “الكاتم”، الخاص بإعداد الطعام بجوار السيارة تسبب في اشتعال الحريق.

ويؤكد الخبراء، أهمية الحرص والأخذ بالأسباب لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، ومن أهم هذه النصائح تجنب وضع أي أدوات قابلة للاشتعال داخل أو بجوار السيارة، ومنها الكاتب أو الدافور “موقد الغاز”، على سبيل المثال.