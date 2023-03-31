نفوق ملايين” الأسماك والدلافين وطيور البطريق”.. ماذا يحدث في العالم؟

تواصل- فريق التحرير:

لم يعد الأمر مقتصرا على نفوق الأسماك في أحد أنهار استراليا، بل تعدى الأمر إلى مناطق متعددة في العالم ما تسبب في حيرة بين العلماء.

أسماك نافقة بأستراليا:

تصدرت أخبار نفوق الأسماك في العديد من الشواطئ وسائل الإعلام، خاصة أن الأسباب وراء تلك الظاهرة لم تكن واضحة تماما.

وكانت ملايين الأسماك النافقة قد طفت على نهر في جنوب شرق أستراليا، في واقعة أثارت علامات استفهام عديدة.

سواحل فلوريدا وبولندا:

لم يكن محصوراً بالشواطئ الأسترالية وحسب، بل شهدت سواحل فلوريدا نفوق الملايين من الكائنات البحرية.

وقد تم أيضا رصد نفوق جماعي للأسماك في بولندا. في جميع أنحاء العالم، تموت مخلوقات المياه العذبة والبحرية بأعداد كبيرة، مما يترك الخبراء في حيرة بشأن هذه الظاهرة.

الحيتان والدلافين:

وقعت سلسلة من وفيات الحيتان والدلافين في الشمال الشرقي للقارة الأميركية، والسبب أيضاً التغيير المناخي، حيث لم تتمكن هذه الحيوانات من الحصول على طعامها، بعدما تقطعت السبل بها في شمال الأطلسي.

وأفاد المسؤولون في ولاية نيوجيرسي أن التغيرات في درجة حرارة المحيط وكيمياء المياه – التي يعزونها إلى تغير المناخ – يمكن أن تجذب الأسماك التي تتغذى عليها الحيتان بالقرب من اليابسة، مما يعرض الحيتان لخطر الاصطدام بسفن الشحن.

اقرأ ايضا

بعد سلطنة عمان.. نفوق جماعي للحيتان على شواطئ قبرص.. هل اقترب زلزال مدمر جديد؟

طيور البطريق:

كشف خبراء البيئة في يونيو الماضي، سبب وفاة 500 من طيور البطريق على شواطئ نيوزيلندا إلى التغيير المناخي.

وأوضحوا أنه مع ارتفاع درجات حرارة الماء كانت الأسماك الصغيرة التي تأكلها الطيور تسبح بشكل أعمق بحثًا عن مياه أكثر برودة، الأمر الذي جعل من الصعب على طيور البطريق إيجاد طعامها.

التغيير المناخي:

صحيفة واشنطن بوست سلطت الضوء على هذه الظاهرة، حيث كشفت أن التغيير المناخي يلعب دوراً أساسياً في نفوق الأسماك.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال السنوات الماضية قد يؤدي التغيير المناخي، وفق دراسات عديدة إلى موت الملايين من الأسماك والكائنات البحرية.

ونشرت الأمم المتحدة، تقريرا قالت فيه :”إن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من مخاطر الخسارة التي لا رجعة فيها للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية”.

وأوضحت قد لوحظت تغييرات واسعة النطاق، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية وأشجار المانغروف التي تدعم الحياة في المحيطات.

تحذير الأمم المتحدة

وحذرت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأنواع البحرية في العالم قد تكون على وشك الانقراض بحلول عام 2100.

وتابعت:” مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية ، يقدر بنحو 60 في المائة من النظم البيئية البحرية في العالم تم تدهورها بالفعل أو يتم استخدامها بشكل غير مستدام”.

وأشارت إلى أن الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية يهدد بتدمير 70 إلى 90 في المائة من الشعاب المرجانية.

وأوضحت أن ذلك يعني الزيادة بمقدار درجتين مئويتين خسارة ما يقرب من 100 في المائة – نقطة اللاعودة.

اقرأ أيضا

نفوق أكثر من 910 دلافين على شواطئ فرنسا.. ماذا يحدث؟