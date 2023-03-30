استشاري يكشف مفاجأة غير متوقعة عن “المشي في رمضان”

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من المعروف أن المشي من أفضل الرياضات، خاصة في تنظيم صحة القلب وحرق الدهون.

المشي في رمضان:

‏استشاري جراحة السمنة و الجراحة العامة د.عبد الله البراك، أوضح أن رمضان فرصة لتجديد علاقة المسلم بخالقه سبحانه وتعالى.

وبحسب “اليوم” يقول البراك، إن المشي له فوائد ثانوية لتحسين صحة الجسم، أهمها:

-تعويد النفس على التحكم في رغبة الأكل.

– المساعدة على حرق دهون الجسم.

– تقليل السعرات الداخلة إليه.

وأوضح أن الرياضة من الركائز المحفزة لحرق الدهون وبخاصة تمارين المقاومة كرفع الأثقال والمشي.

مفاجأة عن المشي:

وتابع قائلا : “المشي خيار صحيح لكنه أقل فعالية من تمارين المقاومة، ولا توجد أفضلية للمشي خلال فترة الصيام بل على العكس قد يتسبب في الجفاف، خصوصًا لكبار السن أو من أجروا عمليات السمنة”.

ونوه البراك أن العامل الأساسي لخسارة الدهون هو عجز السعرات، أي تكون السعرات أقل من احتياج الجسم، ما يحفز على تكسير الدهون والاستفادة منها كمصدر للطاقة.

كما نصح بالتقليل من أنواع الأكل ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والإندومي والمكسرات والمقليات.

11 دقيقة مشي:

وفي وقت سابق كشفت دراسة تحليلية بريطانية أن المرء لا يحتاج لأن يكون عداءً أو يمارس رياضة معينة لكي يشعر بفوائد التمارين الرياضية- فإدخال المشي السريع إلى نمط حياتك اليومي سيكون كافياً.

وخلصت الدراسة إلى أنه لو مارس الجميع شكلاً من أشكال النشاط اليومي لمدة 11 دقيقة لا أكثر، سيؤدي ذلك إلى خفض احتمالات الوفيات المبكرة، بمعدل حالة من كل عشر حالات.

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