عاجل..بعد قرار النيابة.. شرطة الرياض تطيح بمتهور قام بعملية دهس فاشلة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء جنوب مدينة الرياض.

شرطة الرياض:

وباشرت شرطة منطقة الرياض، حادثة قيام شخص بصدم متعمد لـ 7 سيارات بسيارة جيب ربع، مما تسبب في تضررها وتعريض حياة الآخرين للخطر.

في سياق متصل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي “مقطع فيديو”يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه لأعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضاً حياة الآخرين للخطر.

اقرأ أيضا:

بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن حادث تصادم في هذه الدولة

توجيه النائب العام

ووفقاً لما تم رفعه صدر أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على المعني فوراً والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

وأوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداًلإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريضسلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

اقرأ أيضا:

مشهد غير متوقع لتصادم 6 سيارات في دولة عربية (فيديو وصور)