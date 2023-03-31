دعاء اليوم التاسع من رمضان.. “اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم”

تواصل – فريق التحرير:

علمنا النبي ﷺ أن نحذر من الشرك، ومن أن نقع فيه بما نعلم أو لا نعلم، وتضمن ذلك أن ندعو الله -عز وجل- أن يحفظنا من الشرك، ونستعيذ من أفعاله.

الخروج من الإيمان

وقد يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو الشرك وهو لا يشعر، وعلى المرء أن يتحرى البعد عن هذا الشرك الخفي الذي هو الرياء في العمل، الذي ينافي الإخلاص المأمور به.

وهذا الرياء يحبط العمل، وسمي شركا خفيا؛ لأنه يكون غير ظاهر، بل يكون في خفايا النفس البشرية، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يظهره العبد للناس؛ بل يضمره في قلبه، ويفرح بنظر الناس إلى عمله دون مراعاة لنظر الله، ودون قصد وجه الله بالأعمال، وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر؛ فمتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع عليها، ففيه شعبة من الرياء.

اقرأ أيضا:

“يا حي يا قيوم”.. التأدب في الدعاء مع الله

أخفى من دبيب النمل

وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله ﷺ: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ، و سأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك و كباره ، تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك و أنا أعلم ، و أستغفرك لما لا أعلم.

شرح الحديث

وورد في “الدرر السنية”، قل: “اللهم إني أعوذ بك”؛ فأحتمي بك، وألجأ إليك “أن أشرك بك وأنا أعلم”، أن في عملي رياء، أو عدم إخلاص أقصده في ذلك العمل، “وأستغفرك لما لا أعلم”، واغفر لي ما لا أقصده مما يفسد عملي وإخلاصه لك، فبين النبي ﷺ أن النجاة تكون بإخلاص الدعاء له، بأن ينجيه من هذا الرياء؛ لأنه لا يدفع عن الإنسان إلا ربه، الذي ولي خلقه، فإذا تعوذ به أعاذه؛ لأنه لا يخيب من التجأ إليه، وقصر نظر قلبه عليه.