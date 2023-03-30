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أمانة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

أمانة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

أمانة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات
٠٢:٤٠:٠٦ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت أمانة الأحساء دعوتها الخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغـــل الوظيفة المعلنة والمشمولة بســـلم الموظفين (بنظام التعاقد) في بلدية يبرين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ​مهندس مدنى مساعد.

المرتبة:
– السابعة.

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ملاحظة:

– جميع الطلبات​ تقدم الكترونياً من خلال منصة (جدارات), يرجى عدم المراجعة حتى يطلب منك ذلك​.
التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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أمانة الأحساء فرص وظائف وظائف شاغرة

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