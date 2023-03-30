مخترع الجوال يفجر مفاجأة: المستخدمون أدمنوا الهواتف وفقدوا عقولهم

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في مفاجأة من العيار الثقيل، هاجم مخترع الهاتف الجوال الاستخدام السلبي وغير الصحي من المستخدمين للهواتف الذكية.

وتفصيلا، انتقد المهندس الأميركي مارتن كوبر مخترع الهاتف الجوال، إدمان الناس على أجهزة الهاتف، موجهاً لهم نصيحة بأن يتركوا أجهزتهم ويعيشوا حياتهم.

الناس فقدوا عقولهم

وأوضح كوبر الذي اخترع الجهاز المحمول قبل 50 عاماً في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية: “تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة، لقد فقدوا عقولهم”.

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وتابع مازحاً المهندس كوبر “عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك”.

قدرات كامنة للهواتف

وبالرغم من حالة الإدمان التي انتقدها كوبر، إلا أنه أشار، إن القدرات الكامنة للهواتف غير محدودة، ويمكن أن تساعد يوماً في القضاء على الأمراض.

وتوقع المخترع البالغ من العمر 94 عامًا، أن الواقع سيتغير وأن حالة الإدمان ستقل مع الزمن، مضيفا “كل جيل أكثر ذكاءً من الذي سبقه، وسيتعلم الناس استخدام الهواتف الذكية بكفاءة أكبر»، مؤكدًا أن البشر يحققون دائماً تقدماً في نهاية المطاف، عاجلاً أم آجلا”.

وواصل مختره الهواتف بقوله إن الهاتف المحمول أصبح اليوم امتداداً للشخص، ويمكنه تنفيذ مهام أكثر بكثير، متوقعاً أن يكون هذا الواقع مجرد بداية، مضيفا “إن قدرات الهاتف المحمول بدأت للتو تُعرَف.

وفي الختام، أعرب المهندس كوبر عن أمله بأن الهاتف المحمول سيُحدث في المستقبل ثورة في مجالَي التعليم والصحة، وأضاف: أعلم أنني قد أبدو وكأنني أبالغ، ولكن خلال جيل أو جيلين سنهزم الأمراض.

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