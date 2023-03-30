الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت السحور والإفطار يوم 9 رمضان في مختلف مناطق المملكة
مخترع الجوال يفجر مفاجأة: المستخدمون أدمنوا الهواتف وفقدوا عقولهم
6 فوائد لتناول الموز بعد السحور.. تعرف عليها
توجيه عاجل من “الأرصاد” للسلامة أثناء التقلبات الجوية
فاجأت الجميع.. ضبط متسولة سويسرية بدولة عربية تمتلك عقارات وأرصدة بنكية
حيلة ماكرة في رمضان.. ضبط “سندوتشات فلافل” بالمخدرات بدولة عربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت السحور والإفطار يوم 9 رمضان في مختلف مناطق المملكة

مواقيت السحور والإفطار يوم 9 رمضان في مختلف مناطق المملكة

مواقيت السحور والإفطار يوم 9 رمضان في مختلف مناطق المملكة
٠٢:١٨:٢٢ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في اليوم التاسع من أيام رمضان المباركات.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.

موعد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:58، وفي المدينة المنورة 4:56، وفي الرياض 4:28، وفي بريدة 4:37، وفي الدمام 4:12، وفي أبها 4:50، وفي تبوك 5:04، وفي حائل 4:44.

بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:42، وفي جازان 4:51، وفي نجران 4:44، وفي الباحة 4:53، وفي سكاكا الساعة 4:47 بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

موعد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، تاسع أيام رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:36 مساء، المدينة المنورة 6:38، الرياض 6:09، بريدة 6:21، الدمام 5:56 ، أبها 6:24.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:51، وفي حائل 6:30، وفي عرعر 6:35، وفي جازان 6:23، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:29، وفي سكاكا 6:38.

وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك أول من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

الكلمات الدلالية:
الإفطار السحور مواقيت الإفطار مواقيت السحور يوم 9 رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
مساء اليوم.. تساقط أمطار غزيرة على بطحاوين جنوب غرب حائل (فيديو)

مساء اليوم.. تساقط أمطار غزيرة على بطحاوين جنوب غرب حائل (فيديو)

٠٧:٤٩ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
اليمن.. مقتل 57 بينهم مدنيون بإنزال جوي أمريكي في البيضاء

اليمن.. مقتل 57 بينهم مدنيون بإنزال جوي أمريكي في البيضاء

٠٥:٠٣ م، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠١٧
أول تعليق من «فيسبوك» على عطل تطبيقاته الثلاثة

أول تعليق من «فيسبوك» على عطل تطبيقاته الثلاثة

٠٨:١٢ م، الأثنين، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
«العدل»: الربط الإلكتروني مع «الداخلية» يرفع سرعة تنفيذ الأحكام بنسبة 86%

«العدل»: الربط الإلكتروني مع «الداخلية» يرفع سرعة تنفيذ الأحكام بنسبة 86%

٠٣:٠٩ م، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *