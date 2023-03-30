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فاجأت الجميع.. ضبط متسولة سويسرية بدولة عربية تمتلك عقارات وأرصدة بنكية

فاجأت الجميع.. ضبط متسولة سويسرية بدولة عربية تمتلك عقارات وأرصدة بنكية

فاجأت الجميع.. ضبط متسولة سويسرية بدولة عربية تمتلك عقارات وأرصدة بنكية
٠١:٤٣:٠٣ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بعد إلقاء القبض على متسولة خلال حملة أمنية بمدينة أكادير جنوبي المغرب، اجتاحت الأخبار مواقع التواصل الاجتماعي، عن  تفاصيل واقعة “المتسولة الثرية”

ممتلكات طائلة 

وأثارت قصة المرأة التي أطلق عليها اسم “المتسولة الثرية” جدلا واسعا في المغرب، خاصة بعدما تم الكشف عن امتلاكها منزلين وعقارات في حي راق وأرصدة بنكية، كما أنها تحمل الجنسيتين المغربية والسويسرية.

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تفاعل السوشيال ميديا 

وندد مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار ظاهرة التسول في بلادهم وتحويلها إلى مهنة للربح المادي عن طريق الاستغلال والاحتيال.

ودعا متابعون إلى ضرورة تكثيف الحملات والمراقبة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، حسب “الإمارات اليوم”.

حكم قضائي 

أصدرت محكمة مغربية هذا الأسبوع، حكما بالسجن النافذ في حق امرأة تمتهن التسوّل وذلك بتهمة النصب والاحتيال، بعدما تم الكشف عن امتلاكها ثروة مالية قيّمة وعدة عقارات.

وجرى إيقاف المتسولة خلال حملة أمنية بمدينة أكادير جنوب المغرب، قامت بها عناصر الأمن واستهدفت عددا من ممتهني التسول.

الكلمات الدلالية:
المغرب حكم قضائي ضبط متسولة سويسرية محكمة مغربية

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