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مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
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مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
٠٢:١٨:٣٦ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 9 رمضان 1444 هجرية، الموافق 31 مارس 2023م.

صلاة الفجر:

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:12 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:56، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:04 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:51 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 9 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:58

المدينة – 4:56

الرياض – 4:28

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:51

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:36

المدينة – 6:38

الرياض – 6:09

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:36

المدينة – 8:38

الرياض – 8:09

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أخبار السعودية الأذان مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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