نيويورك تايمز: ترامب سيكون أول رئيس أمريكي توجه له اتهامات جنائية

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وجهت محكمة أمريكية في نيويورك، أمس الخميس، اتهاما رسميا للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد تحقيق بشأن دفع أموال لممثلة إباحية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي سابق توجه له اتهامات جنائية.

توقع الحكم

وكان ترامب أعلن في 18 مارس أنه سيتم توجيه الاتهام إليه بعد 3 أيام في قضية تسديده أموالا لممثلة إباحية للتستر على علاقة كانت تربطه بها.

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لائحة اتهامات

وقبل يومين كشفت هيئة المحلفين في مانهاتن أنها لن تقدم لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اجتمعوا مع الرئيس السابق ترامب اليوم لأول مرة منذ أسبوع.

أول اتهام رسمي لرئيس سابق

وفي حالة توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن الاتهام إلى ترامب، فسيكون ذلك بمثابة أول اتهامات جنائية ضد رئيس أمريكي سابق أو حالي، ومع ذلك فإن أي اتهامات أو إدانة لن تمنعه من الترشح.