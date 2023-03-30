حيلة ماكرة في رمضان.. ضبط “سندوتشات فلافل” بالمخدرات بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة واسط في العراق من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات والترويج لها في سندويشات “فلافل”.

مخدرات في سندويشات فلافل:

وبحسب البيان الذي أصدرته قيادة شرطة محافظة واسط، أوضحت مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وحسب التوجيهات المستمرة لقائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد في ملاحقة مروجي ومتعاطي المخدرات.

وتمكنت من خلال الممارسات المستمرة في أقضية ونواحي المحافظة من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات.

ونوه البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 28 و32 مخدرات، ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

مخدرات بسجون الكويت:

من ناحية أخرى ضبطت السلطات الكويتية في وقت سابق، عسكري يعمل بإدارة السجون أثناء محاولته تهريب 5 جرام من مادة الشبو المخدرة إلى السجن المركزي.

وأخفى العسكري، المواد المخدرة، بحيلة ماكرة، في ساعة يده، إلا أن رجال القوات الخاصة تمكنوا من اكتشاها عند تفتيشه، حسبما أوردت وسائل إعلام كويتية.

واعترف العسكري الموقوف بأنه كان يريد تسليم المخدرات لقريبه المسجون، الذي صدر بحقه حكم في قضية مخدرات.

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