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6 فوائد لتناول الموز بعد السحور.. تعرف عليها
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6 فوائد لتناول الموز بعد السحور.. تعرف عليها

6 فوائد لتناول الموز بعد السحور.. تعرف عليها

6 فوائد لتناول الموز بعد السحور.. تعرف عليها
٠٢:١١:٥٠ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يمنح تناول الموز الناضج العديد من الفوائد للجسم، إذ يحتوي الموز الناضج على المزيد من التربتوفان الذي يساعد في تقليل التوتر والقلق.

مضادات الأكسدة 

وفاكهة الموز غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من العديد من الأمراض، وأبرزها السرطان، كما أن تناوله بعد وجبة السحور يحقق للجسم فوائد مهمة.

وذكر موقع “تايمز أوف إنديا”، 6 فوائد لتناول الموز، وهي:

1- تعزيز صحة القلب:

نظرا لاحتوائه على المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد في التحكم في ضغط الدم وانخفاض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2- الوقاية من تلف الخلايا:

لأنه غني بمضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يساعد على تعزيز المناعة التي تمنع العديد من الأمراض، ومنع تلف الخلايا أيضا.

3- تخفيف حدة آلام العضلات:

يسهم البوتاسيوم، الذي يوحد في الموز، في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها.

4- تخفيف الحموضة

الموز بمثابة مضاد للحموضة، وذلك بفضل الخصائص الموجودة فيه، التي تحمي البطانة الداخلية للمعدة من الأحماض الضارة، لذا يؤدي تناوله إلى التخفيف من مشكلة الحموضة.

5- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

لأن الموز سهل الهضم، ومن خلال تناوله يحصل الجسم أيضًا على طاقة فورية، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز الهضمي إن يستهلكوا المزيد منه.

6- الوقاية من السرطان

يتم تكوين نوع خاص من المواد في قشر الموز الناضج، وهو ما يسمى عامل نخر الور، ويعمل عن طريق منع انتشار السرطان والخلايا الشاذة الأخرى من النمو.

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