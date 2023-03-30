6 ضوابط لممارسة الرياضة في شهر رمضان

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يؤكد الأطباء وخبراء الصحة، أهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان، لفوائدها في زيادة وتقوية المناعة وإنقاص الوزن.

وحدد الأطباء ضوابط ممارسة الرياضة في شهر رمضان على النحو التالي:

– ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الإفطار بوقت كاف

– يجب عدم ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرة

– مرضى الكلى والقلب لا يمارسون الرياضة إطلاقا إلا بعد الإفطار

– عدم تناول أي فيتامينات أو مكملات غذائية إلا في أضيق الحدود

– رياضة المشي مناسبة لكل الفئات العمرية خلال الصيام وبعد الإفطار

– الشخص البدين يفضل له الرياضة أثناء الصيام لمدة نصف ساعة فقط.

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ممارسة الرياضة أثناء الصيام

وفي وقت سابق نشر المجلس الصحي بعض الإرشادات لممارسة الرياضة أثناء الصيام، مشددا على أهمية الالتزام بها.

وكشف المجلس عن وجود 4 نصائح وهي كالتالي:

1- استشر طبيبك في حال وجود مشكلة طبية.

2- بين الإفطار والسحور أفضل وقت للرياضة.

3- لاترهق جسمك.

4- احرص على جو معتدل وتهوية جيدة.

أوقات ممارسة الرياضة برمضان

في سياق متصل، كشف ‏‏‏الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، الأوقات التي يمكن خلالها ممارسة التمارين الرياضية، في شهر رمضان المبارك

وقال النمر عبر “تويتر”: “لا ينصح بعمل الرياضة قبل الإفطار في رمضان وذلك لأن الجسم في أقصى حالات نقصان سوائله ومع المشي (الرياضة) يزداد هذا الفقد، مما يعرضه للإجهاد الحراري، خاصةً كبار السن، ومرضى القلب،ومن يتناولون مدرات للبول لأسباب مختلفة…الخ”.

وتابع: “وعلى الرغم أن هناك دراسات غربية تشير لفائدة الرياضة مع الصيام المتقطع IF ولكنها أجريت على صيام ٨ -١٠ ساعات وليس ١٤ الى ١٥ ساعة في جو جاف درجة حرارته فوق ٣٥ لذلك فهذا المفهوم قياس خاطيء فلا تقع فيه”.

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