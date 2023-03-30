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وزارة الصناعة: حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال

وزارة الصناعة: حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال

وزارة الصناعة: حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال
١٢:٠٨:٢٣ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر يناير 2023م.

أهم الأرقام والمؤشرات

وتسلط النشرة الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتُبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

إجمالي حجم الاستثمارات

وأفادت النشرة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,633 مصنعاً.

عدد الرخص التعدينية السارية

وأوضحت، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يناير 2023 بلغ 2,230 رخصة منها: 1,331 رخصة محجر مواد بناء، و647 رخصة كشف، و178رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

الرخص الصناعية الجديدة

وبيّنت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة خلال يناير 2023م بلغ 124 ترخيصاً، باستثمارات بلغت 2.4 مليار ريال، بينما بدأ 164 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار ريال.

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