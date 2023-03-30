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منذ بداية رمضان.. انطلاق أكثر من 100 رحلة يومية بقطار الحرمين

منذ بداية رمضان.. انطلاق أكثر من 100 رحلة يومية بقطار الحرمين

منذ بداية رمضان.. انطلاق أكثر من 100 رحلة يومية بقطار الحرمين
١٢:٣٠:٢٢ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين الشريفين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي، أنه منذ بدء العمل وفق الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، تم رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع.

كما تم رفع زيادة عدد الرحلات بوتيرة متصاعدة تدريجياً لتصل لأكثر من 100 رحلة يومية؟

وأضاف أنه تم إتاحة أكثر من مليون مقعد للتنقل بين كافة محطات قطار الحرمين السريع، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع أكثر للتنقل واختيار الأوقات المناسبة لهم.

رحلات قطار الحرمين

وأوضح المهندس الحربي, أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ تجري وفق آلية النقل المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بخطة عمل متكاملة تهدف إلى تيسير نقل الزوار والمعتمرين من وإلى الحرمين الشريفين بكل أريحية.

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وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين الشريفين السريع والمشاعر المقدسة أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق أعلى نسب الدقة في المواعيد مع الالتزام بأعلى معاير الأمن والسلامة لضيوف بيت الله الحرام.

باقات التذاكر المخفضة

وأشار إلى أنه تم اطلاق باقات من التذاكر المخفضة بدء من 35 ريالاً للفرد، للرحلات التي تنطلق من محطة السليمانية بجدة إلى مكة المكرمة، إضافة إلى تخفيض أسعار تذاكر مواقف المركبات بالمحطة إلى ريال واحد فقط للساعة.

يأتي ذلك لتمكين أكبر عدد من الزوار وسكان محافظة جدة لتجربة رحلات قطار الحرمين الشريفين السريع من وإلى مكة المكرمة بكل يسر وسهولة وقياس تجربتهم بعد الوصول ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

 

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية رمضان شهر رمضان قطار الحرمين

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