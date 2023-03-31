تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، هذه الفقرة كل يوم جمعة خلال شهر رمضان، لتضع لكم في كل فقرة أحد مساجد المملكة التاريخية وفضل الصلاة فيها وخاصة صلاة الجمعة.

وفي الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، فإن الصلاة في المسجد النبوي فضلًا عن صلاة الجمعة، لها فضل عظيم من مضاعفة الثواب والحسنات، خاصة في أجواء روحانية عميقة تبعث الطمأنينة وتُهذب النفس وتريح القلب.

المسجد النبوي

المسجد النبوي هو مستقر النبي الأطهر والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع في الجهة الشرقية من المدينة المنورة.

أول بناء بعد قباء

وهو أول بناء شُيِّد في عهد سيدنا رسول الله ﷺ بعد مسجد قُباء، وثاني أهم المساجد بعد بيت الله الحرام، وهو المسجد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. [التوبة: 108]

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: “هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا” لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. [أخرجه مسلم]

ألف صلاة

وأجر الصلاة في المسجد النبوي كأجر ألف صلاة فيما سواه؛ قال ﷺ: “صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحرامَ”. [متفق عليه]

أجواء إيمانية مفعمة

ينتظر المصلون بالمسجد النبوي الشريف، اليوم الجمعة، أجواء إيمانية مفعمة بالطمانينة والأمان والراحة والاستقرار، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة .

ومن المتوقع كالعادة أن تمتلئ أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث جندت الخدمات والطاقات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة المصلين.

حشد كامل الطاقات

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين، بدايةً من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال المصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا.

اقرأ أيضا

أين تصلي أول جمعة في رمضان؟.. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة

هذا بالإضافة لمضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم حشود القادمين للمسجد النبوي، وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.

توفير سبل الراحة للزائرين

شرعت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في توفير كل السُبل لراحة الزائرين والمصلين من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار، سعياً لتحقيق كل ما يمكِّن قاصدي المسجد النبوي من أداء عباداتهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

وتأتي هذه الخدمات ضمن حزمة المبادرات والأنشطة والفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها الجهات الحكومية تحت مظلة وقف “خير المدينة”.

روضة من رياض الجنة

ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، ومن صلى في هذا المكان يرجى له دخول الجنة، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”.

وفي رواية لمسلم: “ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة”.

بشرى بالجنة

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي”. فمَن صلَّى في هذا المكان يُرجي له دخول الجنة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في “فتح الباري: 4/ 100”: وقوله: “روضة من رياض الجنة”؛ أي: في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحصل من العبادة فيها المؤدية إلى الجنة، أو المراد روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينة في الآخرة إلى الجنة”؛ اهـ.

وقال النووي رحمه الله كما في” شرحه على مسلم: 9/ 161″: ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة.

وهذا ما قرره القاضي عياض رحمه الله؛ حيث قال في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفي صلى الله عليه وسلم: 2/92″: وقوله: “روضة من رياض الجنة”، يحتمل معنيين: أحدهما: أنه موجب لذلك، وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب؛ كما قال: “الجنة تحت ظلال السيوف”، والثاني: أن تلك البقعة قد ينقلها الله، فتكون في الجنة بعينها (قاله الداودي)”؛ اهـ.

حاصل كلام أهل العلم

والحاصل من كلام أهل العلم أن معنى هذا الحديث يحتمل ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه.

الوجه الثاني: أن العبادة في هذا المكان سببٌ لدخول الجنة؛ اختاره ابن حزم في المحلى: 7/ 284.

الوجه الثالث: أن البقعة التي بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بذاتها في الآخرة روضة من رياض الجنة”.

اقرأ أيضا

أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي