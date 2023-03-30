متظاهرون يشعلون الحرائق في باريس احتجاجا على قانون التقاعد

تواصل – فريق التحرير:

أقدم متظاهرون غاضبون على إشغال النار والحرائق في العديد من الأحياء بالعاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على قانون التقاعد، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، أشعل محتجون حرائق فى مدينة بوردو الفرنسية، خلال تظاهرات على قانون التقاعد، كما شهدت مدينة ليون، جنوبي البلاد، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وكانت قد قالت الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون.

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وأضافت أنها ليست بحاجة لوساطة كى تتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد، ومن جانبها، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.

فشل سحب الثقة من الحكومة

وقبل أيام، فشلت التماسات سحب الثقة من الحكومة الفرنسية في تحقيق أغلبية الجمعية الوطنية “البرلمان الفرنسي”، وأقرت الحكومة بشكل رسمي إصلاحات قانون التقاعد.

وناقشت الجمعية الوطنية، قبل أيام، في أجواء متوترة، مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي مررت مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، الأمر الذي أغرق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، وأثار استياء المعارضة.

عدم اكتمال الأصوات

وسقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط، وقد قدمتها كتلة ليوت، التي تشارك فيها أحزاب عدة.

وحصلت المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا لإجراء مناقشة، حسب “الشرق الأوسط”.

في حين لم تنل المذكرة الثانية المقدّمة من “التجمع الوطني” اليميني المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.

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