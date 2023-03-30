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مصرع 9 جنود في تحطم طائرتين للجيش الأمريكي

مصرع 9 جنود في تحطم طائرتين للجيش الأمريكي

مصرع 9 جنود في تحطم طائرتين للجيش الأمريكي
١٢:٠٥:٢٥ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الجيش الأمريكي أمس الخميس، عن مصرع تسعة جنود لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرتي هليكوبتر للإجلاء الطبي.

تحطم طائرتين:

وأوضح الجيش الأمريكي أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب ليلية اعتيادية فوق ولاية كنتاكي.

وتعتبر الواقعة من أكثر الحوادث دموية في تدريبات الجيش في السنوات القليلة الماضية.

تفاصيل الحادث:

وكان أفراد الطاقم يستخدمون نظارات الرؤية الليلية ويحلقون بطائرتي هليكوبتر من طراز إتش.إتش-60 بلاك هوك تشغلهما الفرقة 101 المحمولة جوا.

وقد تحطمت الطائرتان في حقل في مقاطعة تريج في ولاية كنتاكي الأمريكية.

وأوضح البريجادير جنرال، جون لوباس، نائب قائد فرقة العمليات، أنه لا يُعرف إلا القليل حتى الآن عن سبب سقوط الطائرتين واعترف بأنه غير متأكد من احتمال تصادمهما.

وأضاف أن فريق تحقيقات سلامة الطائرات من فورت روكر في ألاباما سيصل لاحقا اليوم الخميس لمراجعة البيانات من أجهزة كمبيوتر على متن الطائرتين قال إنها تشبه الصناديق السوداء في الطائرات التجارية.

ونوّه أن إحدى طائرات الهليكوبتر كان على متنها خمسة جنود بينما كان على الأخرى أربعة جنود، وكانوا يستخدمون نظارات الرؤية الليلية.

من جانبها ألقت وزيرة الجيش، كريستين ورموت، كلمة أمام لجنة بمجلس الشيوخ قالت فيها إن الحادث كان لحظة صعبة لأكبر فرع بالجيش الأمريكي.

وتابعت بقولها: “أشكركم على تعليقاتكم ومشاعركم وصلواتكم لعائلات جنودنا الذين قتلوا في الحادث. قلوبنا معهم… إنه يوم كئيب للجيش”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الجيش الأمريكي حادث تحطم طائرتين ولاية كنتاكي الأمريكية

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