أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب أبشع جريمة وموعد صرف الضمان الاجتماعي

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى منتصف ليل الخميس، والتي جاءت كالتالي:

تنبيه جديد من الموارد البشرية حول موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تنبيهًا جديدًا حول موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان.. المزيد هنا

سارع بالتقديم.. إليك أهم الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة للوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن طرح وظائف تعليمية لشغلها بالكوادر الوطنية في معظم مناطق ومحافظات المملكة، بما يغطى حاجة الوزارة ومدارسها من المعلمين.. المزيد هنا

قتل مواطنًا وأشعل النار في جسده.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة بالمدينة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

بيان عاجل من السفارة في تايلاند تجنبًا لهذا الأمر الخطير

أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا بشأن زيادة عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن حول الجمع بين دعم البرنامج ومعاش التأمينات

من بين الأسئلة التي تطرح من وقت لآخر ما يتعلق منها بإمكانية جمع المتقاعد بين دعم حساب المواطن ومعاش التأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا

عاجل.. “هدف”: سجل الآن واحصل على دعم مادي يصل 3000 ريال شهريًا

يتيح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الحصول على دعم مادي يصل إلى 3000 ريال شهريًا عند التسجيل في نشاط توصيل الطلبات.. المزيد هنا

بعد اعتقال صحفي.. أمريكا تطالب مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

طالب البيت الأبيض، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في روسيا المغادرة ضرورة فورًا.. المزيد هنا

وفاة مدير عام حرس الحدود الأسبق الفريق معجب القحطاني (فيديو)

توفي مدير عام حرس الحدود الأسبق ووكيل إمارة نجران السابق الفريق معجب بن محمد القحطاني في مدينة الرياض.. المزيد هنا

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى.. المزيد هنا

الحج والعمرة: الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح تصاريح أداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا