توجيه عاجل من “الأرصاد” للسلامة أثناء التقلبات الجوية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الخميس، توجيها مهما، بشأن السلامة أثناء حالة التقلبات الجوية.

الإنذار المبكر

ونصح “الأرصاد” بمتابعة النظام الآلي للإنذار المبكر، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”

وللتعرف على دلالات الألوان، عبر نظام الإنذار المبكر، أوضح “الأرصاد” أن”:

– اللون الأخضر يعني أنه لا توجد ظاهرة

– اللون الأصفر يشير إلى تنبيه احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية

– اللون البرتقالي يشير إلى تنبيه متقدم، ويعني تأثر منطقة ما بظاهرة جوية ويحب أخذ الحيطة والحذر

– اللون الأحمر للتحذير من تأثر بظاهرة جوية أو سيول، ويجب أخذ كامل الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

وفي وقت سابق أوضح “الأرصاد”، على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى تدنِ في الرؤية على هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي وحفر الباطن”.

2 – منطقة الرياض، وتشمل “الحريق والخرج والدلم والمزاحمية”.

3 – منطقة الجوف، وتشمل “دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل “.

4 – منطقة تبوك، وتشمل “تبوك وتيماء والبدع والوجه وأملج وضباء “.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية “.

6 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء وعرعر حزم الجلاميد وطريف “.