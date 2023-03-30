مع اقتراب الصيف.. 5 نصائح لتوفير استهلاك الطاقة بالمنزل

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وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة مع اقتراب فصل الصيف.

ونصحت حملة لتبقى بما يلي لتقليل استهلاك الطاقة:

نصائح لتوفير استهلاك الطاقة

– عند شراء لمبات زيتية الرمضانية اختر نوع led

– اعتمد على ضوء الشمس في إنارة بيتك قدر الإمكان

– تجنب تكرار فتح الثلاجة إلا للضرورة

– ضع مسافة من 10- 15 سم بين الثلاجة والجدار

– عند تشغيل المكيف احرض على إغلاق النوافذ والأبواب

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تسخين المركبات الحديثة

وفي وقت سابق، أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، أن المركبات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك وتكون جاهزة للانطلاق.

وقالت: يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحاً في المركبات القديمة، إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة.

وأوضحت أن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود – عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة – لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما توضح أغلب كتيبات المركبات أن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.

وأوصت حملة (لتبقى) بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبداً عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة، ويزيد الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.

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