دولة خليجية تحذر مواطنيها من السفر إلى دولتين ظهر بهما فيروس قاتل

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة في سلطنة عمان بيانها الأول حول فاشية مرض فيروس ماربورغ (MVD).

تحذير من وزارة الصحة:

وبحسب بيان نشرته الوزارة اليوم الخميس، أعلنت أنها تراقب عن كثب المرض في جمهوريتي تنزانيا وغينيا الإستوائية، كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 في المائة.

ودعت الصحة العمانية مواطنيها إلى عدم السفر لتلك الدولتين إلا للضرورة القصوى.

انتشار فيروس ماربورغ:

ويعتبر فيروس ماربورغ هو العامل المسبب لمرض فيروس ماربورغ، الذي تصل نسبة إماتة الحالات فيه إلى 88%.

يذكر أنه كُشف عن المرض للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتشر الفيروس عن طريق:

-سريانه بين البشر بملامسة دم شخص مصاب بالعدوى.

– إفرازاته أو أعضائه أو أي سوائل أخرى تُفرز من جسده (عن طريق جروح الجلد أو الغشاء المخاطي).

– ملامسة أسطح أو مواد ملوثة بهذه السوائل.

وكان العاملون قد أصيبوا في مجال الرعاية الصحية بعدوى بالمرض أثناء رعايتهم لمرضى تأكدت إصابتهم بالمرض، أو اشتُبه في إصابتهم به.

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