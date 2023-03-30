نسب نجاح عالية.. إقلاع 70 % عن التدخين في المنطقة الشرقية

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حققت نسب الإقلاع عن التدخين أرقاما مبشرة، حيث وصلت نسبة النجاح في الإقلاع عن التدخين إلى 70 % من الذكور والإناث.

الإقلاع عن التدخين:

وكشفت إحصائيات حديثة من جمعية “نقاء” لمكافحة التدخين في المنطقة الشرقية، أن نسبة إقلاع الإناث من مرتادي عيادة الجمعية تتخطى حاجز الـ 85 %.

وأوضحت البيانات أن نسبة العودة إلى التدخين بعد الإقلاع “الانتكاسة” محدودة، لا تتجاوز الـ 10 % من إجمالي الذين أقلعوا من الذكور والإناث.

ونقلت “الوطن” عن المدير التنفيذي في الجمعية بالمنطقة الشرقية أسامة الزامل، أن الجمعية، نفذت خلال الـ 12 شهرًا الماضية على مستوى المنطقة أكثر من 40 برنامجًا توعويًا، استفاد منها أكثر من 50 ألف مشارك.

التدخين في شهر رمضان:

وأضاف أن الجمعية، تطلق حملة: “انويها ونقاء معك”، للتوعية بأضرار التدخين، ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، واستغلال شهر رمضان المبارك.

كما أوضح أن الحملات السابقة، أقلع فيها عن التدخين خلال رمضان أكثر من 700 شخص.

ونوه أيضا أن لشهر رمضان، طابعا خاصا، يساعد المدخن في الاقلاع، إذ إن المدخن يقضي أكثر من 14 ساعة دون تدخين، مما يساهم في الإسراع بالإقلاع.

نصائح للإقلاع عن التدخين:

1-تفريش الأسنان حيث سيشعر الشخص برائحة أفضل وسيستصعب التدخين بعدها للإبقاء عليها.

2- الذهاب إلى الأماكن التي تشتت الرغبة في التدخين كالمكتبة أو مشاهدة فيلم.

3- طلب الدعم من صديق أو أحد أفراد العائلة عند الحاجة.

4- تجنب المنتجات التي تحتوي على مادة الكافيين لأنها تحفز الرغبة في التدخين.

5- ممارسة النشاطات البدنية.

6- ملء جدول الأعمال اليومي بشكل كامل.

7- كتابة قائمة بدوافع الإقلاع عن التدخين والنظر إليها بين الحين والآخر.

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