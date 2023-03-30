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بدون خبرة.. التقديم مستمر للأربعاء المقبل على 14 وظيفة بدارة الملك عبدالعزيز

بدون خبرة.. التقديم مستمر للأربعاء المقبل على 14 وظيفة بدارة الملك عبدالعزيز

بدون خبرة.. التقديم مستمر للأربعاء المقبل على 14 وظيفة بدارة الملك عبدالعزيز
١١:٠٣:٢٨ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن فتح باب التقديم لشغل (14) وظيفة من المرتبة (الخامسة) حتى (السادسة) على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عبر منصة التوظيف الوطنية (جدارات) على النحو التالي:

المراتب:

– المرتبة الخامسة

– المرتبة السادسة

مسميات الوظائف:

– مفهرس

– أمين مستودع

– باحث تطوير إداري مساعد

– مساح جيوديسي

– ملاحظ أعمال تجليد

– باحث وثائق ومحفوظات ومخطوطات مساعد

– باحث إعلامي مساعد

– مرمم وثائق ومحفوظات

– فني مختبر (عدد 2)

– باحث مكتبات مساعد

– مجلد

– رسام خرائط

– مساعد مراقب مالي

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نبذة عن الدارة:

أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/45) في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، لخدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة، ولجمع المصادر التاريخية المتعددة من وثائق وغيرها مما له علاقة بالمملكة وتصنيفها.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/9/8هـ عبر منصة التوظيف (جدارات): إضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء القادم الموافق 1444/9/14هـ.

 

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