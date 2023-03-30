عجائب الزعيم الشمالي.. نهايات تفوق الوصف لمشاهدي محتوى إعلامي لكوريا الجنوبية

تواصل- وكالات:

بين الحين والآخر تصدر قرارات عجيبة من زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون”، تجاه الجارة كوريا الجنوبية.

إعدامات بكوريا الشمالية:

وقالت كوريا الجنوبية في تقرير اليوم الخميس إن كوريا الشمالية تعدم أشخاصا بتهم تتعلق بتداول مقاطع من وسائل إعلام كورية جنوبية.

وبحسب وسائل إعلام فقد استندت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، المسؤولة عن إدارة الشؤون بين الكوريتين.

واعتمد تقرير مطول نشرته كوريا الجنوبية، على شهادات تم جمعها في الفترة من 2017 إلى 2022 من أكثر من 500 كوري شمالي فروا من وطنهم.

وقالت الوزارة في التقرير “حق مواطني كوريا الشمالية في الحياة مهدد بشكل كبير على ما يبدو”.

وتابعت: تنفذ عمليات الإعدام على نطاق واسع بسبب أفعال لا تبرر عقوبة الإعدام، بما في ذلك جرائم متعلقة بالمخدرات وتداول مقاطع فيديو كورية جنوبية وأنشطة دينية أو مرتبطة بخرافات”.

وأكدت وكالة رويترز أنها لم يتسنّ لها التحقق بشكل مستقل من نتائج حكومة كوريا الجنوبية لكنها تتماشى مع تحقيقات الأمم المتحدة وتقارير من منظمات غير حكومية.

عمليات تعذيب:

فيما رفضت كوريا الشمالية الانتقادات بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، ووصفتها بأنها جزء من مخطط للإطاحة بحكامها.

وبحسب التقرير، فإن عمليات القتل والتعذيب تحدث بشكل منتظم في مراكز الاحتجاز وأعدم البعض بعد إجراءات موجزة في أعقاب القبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود.

كما استقر ما يقرب من 34 ألف كوري شمالي في كوريا الجنوبية، لكن عدد المنشقين انخفض بشكل حاد بسبب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بين البلدين.

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