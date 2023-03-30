الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
نسب نجاح عالية.. إقلاع 70 % عن التدخين في المنطقة الشرقية
تدشن هدية خادم الحرمين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين في ماليزيا (صور)
النيابة العامة: 9 حالات بتحققها يعتبر الغذاء مغشوشًا
بدون خبرة.. التقديم مستمر للأربعاء المقبل على 14 وظيفة بدارة الملك عبدالعزيز
للمواطنين فقط.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
عجائب الزعيم الشمالي.. نهايات تفوق الوصف لمشاهدي محتوى إعلامي لكوريا الجنوبية

الرئيسية

 /

فرص

 /

للمواطنين فقط.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

للمواطنين فقط.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

للمواطنين فقط.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
١٠:٢٠:٤٦ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة توفر عدد من الوظائف الأكاديمية في العديد من التخصصات لشغلها بنظام التعاقد للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أستاذ.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ مساعد.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات الصحية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصل على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق أثبات المعادلة من وزارة التعليم مع أرفاقها مع مستندات التقديم.
3- امتداد تخصص البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه.
4- حصول المتقدمة على تقدير جيد جدا فما فوق في درجة البكالوريوس.
5- أن تكون دراسة جميع المؤهلات ( بكالوريوس ـ ماجستير دكتوراه ) بنظام الانتظام.
6- يشرط أن ينطبق على المتقدمة شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي في الجامعة.
7- اجتياز الإجراءات النظامية المحددة في الجامعة.
8- أن لا يكون موظف في جهة حكومية.
9- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لايكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخله في الشرف والأمانة.
10- أرفاق جميع المستندات المطلوبة من مؤهلات ومعدلات وخبرات في طلب التوظيف الالكتروني.

التفاصيل والشروط: اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا:

سارع بالتقديم.. إليك أهم الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة للوظائف التعليمية

 

الكلمات الدلالية:
جامعة طيبة فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف أكاديمية لحملة الماجستير والدكتوراه بكلية الجبيل الجامعية

وظائف أكاديمية لحملة الماجستير والدكتوراه بكلية الجبيل الجامعية

٠٨:٤٨ م، الأحد، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨
«الخارجية» تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية للرجال

«الخارجية» تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية للرجال

٠٩:٥٦ م، الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠١٧
الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن توفر وظائف شاغرة

الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن توفر وظائف شاغرة

١١:٠٧ م، الجمعة، ٣١ أكتوبر ٢٠١٤
«STC» توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض

«STC» توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض

١٠:١١ م، الأحد، ٠٧ أبريل ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *