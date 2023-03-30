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النيابة العامة: 9 حالات بتحققها يعتبر الغذاء مغشوشًا
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النيابة العامة: 9 حالات بتحققها يعتبر الغذاء مغشوشًا

النيابة العامة: 9 حالات بتحققها يعتبر الغذاء مغشوشًا

النيابة العامة: 9 حالات بتحققها يعتبر الغذاء مغشوشًا
١١:٠٣:٣٧ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع.

مأمونية الغذاء

وأشارت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه يجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وتعمد أي أفعال تمس مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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9 حالات للغش:

وحددت النيابة العامة 9 حالات، إذا تحققت كان الغذاء مغشوشا، وهي:

1- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقا للوائح الفنية.

2- إذا لم تطابق البيانات الايضاحية للغذاء محتوياته الفعلية.

3- نزع أي من مكونات الغذاء أو إجراء أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقا للوائح الفنية.

4- احتوائه على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية.

5- أيضا إذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن.

6- كما يعد محظورا في حالة احتواء الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة.

7- إدخال أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة.

8- في حالة تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية.

9- أي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

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