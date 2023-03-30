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وفاة مدير عام حرس الحدود الأسبق الفريق معجب القحطاني (فيديو)

وفاة مدير عام حرس الحدود الأسبق الفريق معجب القحطاني (فيديو)

وفاة مدير عام حرس الحدود الأسبق الفريق معجب القحطاني (فيديو)
١٠:٠٣:٤٨ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي مدير عام حرس الحدود الأسبق ووكيل إمارة نجران السابق الفريق معجب بن محمد القحطاني في مدينة الرياض.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، ملمح من مسيرة الفريق القحطاني رحمه الله، حيث تدرج القحطاني في مديرية حرس الحدود طوال مسيرته العسكرية حتى رأسها بين عامي 1992 و 1996 ميلادية رحمه الله.

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مسيرة الراحل القحطاني

ويُعد مصعب القحطاني أحد أهم العسكريين في المملكة، والذي تدرج في مديرية حرس الحدود طوال مسيرته العسكرية، حتى رأسها.

وُلد معجب بن محمد القحطاني في مدينة الأحساء، وبعدما أنهى دراسته الثانوية التحق بدورة ترشيح الضباط في وزارة الداخلية السعودية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الفريق معجب القحطاني حرس الحدود معجب القحطاني

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