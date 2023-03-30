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“على نهج أبيه”.. مواطن يقيم سفرة لإفطار الصائمين في بريدة منذ 31 عاما

“على نهج أبيه”.. مواطن يقيم سفرة لإفطار الصائمين في بريدة منذ 31 عاما

“على نهج أبيه”.. مواطن يقيم سفرة لإفطار الصائمين في بريدة منذ 31 عاما
١٠:٠٨:٢٠ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لمدة 31 عاما، يستمر حمد بن عبدالله القسومي، أحد أهالي بريدة، على إقامة مائدة لإفطار الصائمين في منزله، في كل رمضان.

1200 وجبة يوميا

وفي تقرير مصور، بثته قناة “الإخبارية”، قال القسومي، إنه: يتم توزيع من 1000 إلى 1200 وجبة إفطار يوميا، طوال شهر رمضان.

وأضاف القسومي إنه ورث عن والده حب الخير والمعروف، وتابع أنه داوم على هذه العادة في شهر رمضان من كل عام.

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الشؤون الإسلامية 

وفي سياق مواز، سعى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في بريدة، إلى متابعة مجموعة من الضوابط والتعليمات، لمشاريع تفطير الصائمين، والمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها.

الأثر الإيجابي

ومن جانبه، قال إبراهيم الدخيل، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقصيم، إن: وزارة الشؤون الإسلامية تسعى إلى إحداث الأثر الإيجابي في هذه البلاد المباركة، وذلك ضمن مجالات اختصاصها.

وأوضح أن من ضمن اختصاصات الوزارة الاهتمام بالعمل الإسلامي والدعوي، وأيضا خدمة بيوت الله، في شهر رمضان، وكذلك في باقي شهور السنة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم القصيم بريدة تفطير الصائمين مائدة الإفطار

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