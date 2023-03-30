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سقوط ثلوج ودرجة حرارة صفرية بدولة عربية في 8 رمضان
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سقوط ثلوج ودرجة حرارة صفرية بدولة عربية في 8 رمضان

سقوط ثلوج ودرجة حرارة صفرية بدولة عربية في 8 رمضان

سقوط ثلوج ودرجة حرارة صفرية بدولة عربية في 8 رمضان
٠٩:٥٦:٣٦ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اقتربت الحرارة الصغرى من الصفر المئوي في الأردن اليوم الخميس، حيث ظهرت السحب المنخفضة مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد.

تساقط ثلوج:

وظهر الطقس شديد البرودة في قمم الجبال العالية، وتكون على شكل زخات ثلجية متفرقة ومحلية في المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الرشادية والشوبك.

وأظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي تقدم كميات من الغيوم المُنخفضة نحو المناطق الشمالية والوسطى.

وتوقعت أن الطقس سيكون مُتقلباً مابين غائم حزئي إلى غائم مع هطول زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية يصحبها تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

فيما استمر تقدم الغيوم المُنخفضة وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق الشمالية قد تمتد أحياناً نحو أجزاء من المناطق الوسطى مع تشكل الضباب على فترات فوق قمم المرتفعات الجبلية.

تحذيرات الأرصاد الجوية:

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية في البلاد من:

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً.

– خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

– خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.

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الكلمات الدلالية:
الأردن الأرصاد الجوية حالة الطقس درجة حرارة صفرية سقوط ثلوج طقس الأردن

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