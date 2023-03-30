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تخصيص عدد من المصلیات لذوي الإعاقة وكبیرات السن بالمسجد الحرام
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تخصيص عدد من المصلیات لذوي الإعاقة وكبیرات السن بالمسجد الحرام

تخصيص عدد من المصلیات لذوي الإعاقة وكبیرات السن بالمسجد الحرام

تخصيص عدد من المصلیات لذوي الإعاقة وكبیرات السن بالمسجد الحرام
٠٩:٤١:٣١ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المصلیات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبیرات السن بالمسجد الحرام.

تقديم التسهيلات

وتعمل الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على تھیئة وتقدیم كافة التسھیلات داخل المصلیات المخصصة لزائرات المسجد الحرام من جمیع الفئات لأداء عباداتھن بكل راحة وطمأنینة.

ويتم تجھیز المصلیات وتقسیمھا حسب الفئات، منها جزء مخصص لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة، وتوفیر العصا البیضاء للكفیفات من ذوات الإعاقة البصریة.

مصاحف برايل

وكذلك توفير مصاحف برایل بنسختھا الورقیة والإلكترونیة وتوزیعھا لمن تحتاجھا، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ كما یتم تنظیم دخول وخروج القاصدات وذویھن لضمان عدم التدافع، إلى جانب تقدیم العدید من الحلقات القرآنیة والدروس الدینیة وترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعیل المبادرات القیمة والأنشطة، وتوزیع باركودات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.

وتقدم في المصليات الوسائل المساعدة المعينة لكبیرات السن من قاصدات بیت الله الحرام، من خلال توفیر القلم القارئ، حوامل المصاحف، المصاحف الكبیرة.

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الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام ذوي الاعاقة شؤون الحرمين مصليات مصليات النساء

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