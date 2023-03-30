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إنهاء معاناة مريض بجراحة نوعية لترميم الرباط الصليبي
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إنهاء معاناة مريض بجراحة نوعية لترميم الرباط الصليبي

إنهاء معاناة مريض بجراحة نوعية لترميم الرباط الصليبي

إنهاء معاناة مريض بجراحة نوعية لترميم الرباط الصليبي
١٠:٠٣:٠٣ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمستشفى بريدة المركزي، التابع لتجمع القصيم الصحي، في تحقيق إنجاز طبي جديدا، تمثل في إجراء تدخل جراحي نوعي لترميم رباط صليبي لركبة مريض.

التهاب غضروفي

وجرى معالجة التهاب غضروفي باستخدام العضلة الشظوية الطويلة لمدة 90 دقيقة ، وهي تُجرى لأول مرة في منطقة القصيم ، وتعد من التقنيات الجراحية الحديثة والعمليات النوعية والنادرة المنفذة على مستوى المملكة.

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ألم في الركبة 

وأوضح التجمع أن المريض البالغ من العمر 37 عاماً حضر إلى قسم العظام في العيادات الخارجية للمستشفى ، وكان يعاني من ألم في الركبة اليسرى وعدم القدرة على الثبات عند الوقوف لأكثر من خمس سنوات، حسب “الرياض”.

نجاح الجراحة 

وأجرى الطاقم الطبي عملية ترميم الرباط الصليبي الأمامي بأخذ جزء من العضلة الشظوية الطويلة، واستئصال الجزء المقطوع من الغضروف الهلالي ، مع إجراء جراحة الكسر الشعري لالتهاب العظم والغضروف السالخ وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

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أخبار السعودية اليوم إنهاء معاناة مريض تجمع القصيم الصحي مستشفى بريدة المركزي

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