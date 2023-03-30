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طيران أديل يعلن عن حاجته لموظفين في عدد كبير من التخصصات.. رابط التقديم

طيران أديل يعلن عن حاجته لموظفين في عدد كبير من التخصصات.. رابط التقديم

طيران أديل يعلن عن حاجته لموظفين في عدد كبير من التخصصات.. رابط التقديم
٠٩:١٥:٥٣ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران أديل – التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية- ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، بالإضافة لفرص تدريب على رأس العمل (تمهير)، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

اخصائي كابينة LOSA.

مسؤول مبيعات المطار – مطار جدة.

محاسب دفتر الأستاذ العام – تمهير.

عالم البيانات – تمهير.

ضابط ملاحة.

محلل الايرادات والمساعده.

مسؤول مبيعات المطار – مطار الرياض.

أخصائي خطة إدارة الأزمات.

أخصائي وسائل الاعلام الاجتماعية.

مراقب الجودة – المفتش الفني.

طاقم الطائرة – مضيف جوي / مضيفة طيران | الدمام – الرياض – جدة

منسق تحول (مطار الرياض – مطار الدمام).

مراقب الجودة – المفتش الفني.

تحكم MCC.

مسؤول حقيبة الطيران الإلكترونية

مراقب الشبكة (مرسل الأب).

مشاركة الموظفين ومنسق سفر الشركات.

مدير معدات الدعم الأرضي (GSE).

مهندس دعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

كبير المدققين الداخليين.

والمزيد …

عن الشركة:

طيران أديل، هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست في 17 أبريل 2016م.ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

طريقة التقديم:

أوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية السعودية اليوم طيران أديل وظائف شاغرة

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