شاهد.. تعرض سفير أمريكا لحادث سيارة في الخرطوم

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تعرض السفير الأمريكي في السودان، جون غودفري، لحادث سير بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت السفارة الأمريكية، عن تعرض السفير رفقة موظفين آخرين لحادث، مؤكدة أنه تم نقلهم إلى مستشفى محلي للتقييم.

نقلهم للمستشفى

وقالت السفارة في بيان لها على “فيسبوك”: “يمكننا أن نؤكد أن السفير غودفري وموظفين آخرين بالسفارة تعرضوا لحادث سير في الخرطوم اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفى وخرج السفير غودفري من المستشفى، وهو الآن يستريح في المنزل”.

إصابات طفيفة

وأوضحت السفارة في بيانها حول الحادث، أن السفير وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط.

بدوره، نشر السفير الأمريكي صورة له مع السيارة بعد الحادث وعلق: “شكرا للجميع على عباراتهم الرقيقة التي عبرت عن قلقهم بعد حادث السيارة يوم أمس.

لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك (على الرغم من أن سيارتنا المخلصة لم تكن جيدة)”.

الإصابات ليست خطيرة

وأضاف: “شكرا للمهنيين الطبيين الذين اعتنوا بنا بعد الحادث وأكدوا أن أيا من إصاباتنا لم تكن خطيرة”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين جون غودفري كسفير في الخرطوم يوم 24 أغسطس 2022، وهو أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ نحو 25 عاما.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595879649242803&set=a.221176020046503&type=3

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