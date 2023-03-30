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بعد اعتقال صحفي.. أمريكا تطالب مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

بعد اعتقال صحفي.. أمريكا تطالب مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

بعد اعتقال صحفي.. أمريكا تطالب مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
٠٩:٠٣:٥٨ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

طالب البيت الأبيض، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في روسيا المغادرة ضرورة فورًا.

الصحفي المحتجز

وذكر البيت الأبيض في بيان له: “تواصلنا مع عائلة الصحفي الأمريكي المحتجز بروسيا، ومسؤولون بالخارجية تحدثوا مع صحيفة وول ستريت جورنال حول احتجاز الصحفي بروسيا”.

قمع الصحفيين

ومن قال صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: “قلقون من احتجاز روسيا لمراسل وول ستريت جورنال.. وندين محاولات الكرملين المستمرة لقمع الصحفيين ومعاقبتهم”.
وكانت محكمة روسية أمرت باعتقال مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأمريكية بتهمة التجسس حتى 29 مايو.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: “سفارتنا في موسكو تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية وتسعى لتمكين غيرشكوفيتش من الخدمات القنصلية”.

 

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