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دراسة أمريكية: 3 فوائد مذهلة لتناول التمر على الإفطار
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دراسة أمريكية: 3 فوائد مذهلة لتناول التمر على الإفطار

دراسة أمريكية: 3 فوائد مذهلة لتناول التمر على الإفطار

دراسة أمريكية: 3 فوائد مذهلة لتناول التمر على الإفطار
٠٦:٣٦:٥٠ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لموقع “هيلث لاين” الأمريكي عن فوائد التمر للجسم وخاصة عندما يتم تناولها عند الإفطار، والتي أكدها موقع “الكونستيلو” المتخصص بالصحة والطب.

3 فوائد

وهناك العديد من الفوائد الصحية التمر وهي كالتالي:

1- عناصر تعزز صحة العظام

يحتوي التمر على العديد من المعادن وأبرزها البوتاسيوم والمغنسيوم والنحاس والمنجنيز والحديد، بالإضافة إلى فيتامين “ك” الذي يساعد على تنظيم تخثر الدم وبناء العظام.

2- غني بالألياف التي تحافظ على الجهاز الهضمي
يمثل التمر مصدرا جيدا للألياف التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين أداء الجهاز الهضمي.

3- غني بمضادات الأكسدة التي تحد من أمراض القلب والسرطان.

مضادات الأكسدة

ويحتوي التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض، والتي تحد من انتشار الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن الإصابة بالسرطان.

كما يحتوي على مركبات “الفلافونويد”، وهي من مضادات الأكسدة قوية تعرف بخصائصها المضادة للالتهابات وأمراض مثل مرض السكري ومرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان.

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الكلمات الدلالية:
التمر الصحة فوائد التمر للجسم

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