أربعيني يتخلص من حياته بعد محادثة مع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي

تواصل – فريق التحرير:

تخلص رجل بلجيكي من حياته بعد أسابيع من المحادثات المقلقة مع روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في حادثة وصفها وزير الدولة لشؤون الرقمنة ماتيو ميشيل بأنها سابقة خطيرة يجب أخذها على محمل الجد.

وقالت زوجته إنه قبل ستة أسابيع من وفاته، بدأ في الدردشة مع الروبوت “إليزا”، وهو روبوت محادثة أنشأته شركة أمريكية ناشئة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

أب لطفلين

وأوضحت أن زوجها وهو أب لطفلين صغيرين، وفي الثلاثينيات من عمره، وجد ملاذًا للتحدث إلى الروبوت “إليزا” بعد أن أصبح قلقًا بشكل متزايد بشأن قضايا المناخ.

وقالت إن الروبوت كانت تجيب على كل أسئلة زوجها وكانت بمثابة كاتمة أسراره وكذلك بمثابة المخدرات التي اعتاد عليها في الصباح والليل ولا يستطيع العيش دونها.

ولفتت إلى أن الروبوت اتبعت بشكل منهجي تقريبا تفكير الرجل القلق، ويبدو أنها دفعته بشكل أعمق إلى مخاوفه.

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