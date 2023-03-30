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“النفط” يحول جموده إلى مكاسب.. و”برنت” عند 78 دولارا
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“النفط” يحول جموده إلى مكاسب.. و”برنت” عند 78 دولارا

“النفط” يحول جموده إلى مكاسب.. و”برنت” عند 78 دولارا

“النفط” يحول جموده إلى مكاسب.. و”برنت” عند 78 دولارا
٠٦:٣٥:٥٠ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتاً بالأمس بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

أسعار النفط العالمية

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.25% إلى مستوي 73.82 دولارا للبرميل من مستوى الافتتاح عند 72.92 دولارا و سجل أدنى مستوي عند 72.66 دولار.

وصعد خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 78.34 دولار، من مستوى الافتتاح عند 77.41 دولار وسجل أدنى مستوي عند 77.23 دولار.

تسوية أمس 

وعند تسوية الأسعار أمس الأربعاء، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.05% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 74.32 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% ، بعد موجة من الصعود استمرت على مدار يومين ، سجل خلالها مستوي 78.96 دولاراً للبرميل كأعلى مستوى منذ 14 مارس الجاري.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط البترول النفط برنت

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