“الذهب” يتراجع عالميا وسط محاولات احتواء أزمة المصارف

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سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا اليوم نتيجة تهدئة المخاوف حيال النظام المصرفي العالمي إلى زيادة الإقبال على المخاطرة.

وبحلول الساعة (03:46) بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1960.52 دولار للأوقية “الأونصة”، متراجعا لجلسة ثانية.

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1977.00 دولار.

صعود مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ما يجعل المعدن النفيس أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ يو.بي.إس على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.

أسعار الذهب محليا

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، في الأسواق مقارنة بأسعار، أمس الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.58 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.79 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.89 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.19 ، وعيار 14 بـ 138.59 ، وعيار 12 سجل 118.79 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7389 ريالاً ، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1663 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237,584 .

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