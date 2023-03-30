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“عنصرية الغرب”.. الشرطة البريطانية تجرد أفارقة من ثيابهم تماما لهذا السبب

“عنصرية الغرب”.. الشرطة البريطانية تجرد أفارقة من ثيابهم تماما لهذا السبب

“عنصرية الغرب”.. الشرطة البريطانية تجرد أفارقة من ثيابهم تماما لهذا السبب
٠٥:٥٨:٣٧ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اتهم تقرير لمفوض الأطفال في إنجلترا  الشرطة بالعنصرية والتجاوز بحق الأطفال السود.

تجريد الأطفال من ملابسهم

وأظهرت مقاطع فيديو تعمد الشرطة تجريد الأطفال من ملابسهم وتفتيشهم عراة وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان.

ومن بين المواقف الغريبة أيضا تفتيش الأطفال داخل السيارات وفي الأماكن العامة بتلك الطريقة المشينة.

وتنتشر في إنجلترا مثل مثل عدد كبير من الدول الأوروبية الأعمال العنصرية واضطهاد السود.

وفي فرنسا أيضا اجتاحت البلاد مظاهرات عديدة ضد التصرفات الاستفزازية تجاه أصحاب البشرة السمراء.

الغرب وازدواجية المعايير

في سياق متصل، انتقد عدد من الرموز والدعاة في العالم الإسلامي ما أسموه بـ”ازدواجية المعايير” التي ينتهجها الغرب دومًا في تعامله مع قضايا العالم الإسلامي، مؤكدين أن الحملات التي تطال الإسلام ورموزه تستوجب إعادة النظر في سقف ما يمكن أن يصل إليه المرء في انتقاد الآخر ومقدساته.

وفي الوقت نفسه، ضجت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بواقعة حرق المصحف الشريف، حيث انتفض ملايين المسلمين معبرين عن غضبهم الشديد من الحقد الغربي المتواصل تجاه الدين الإسلامي الذي يدعو دومًا للتسامح واحترام الآخرين، متهمين السلطات في السويد بالتطرف والتواطؤ مع أصحاب هذه التصرفات.

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إنجلترا الأطفال الأطفال السود العنصرية العنصرية في إنجلترا

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